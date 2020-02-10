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Суд разблокировал приватизацию "Центрэнерго"

Новости » Экономика     10.02.2020 - 14:07
Суд разблокировал приватизацию "Центрэнерго"
Фото: Центрэнерго (РБК-Украина)

Благодаря решению суда снова появилась теоретическая возможность продажи предприятия

Хозяйственный суд. Киева своим определением от 6 февраля 2020 года удовлетворил ходатайство Фонда государственного имущества Украины, отменив меры обеспечения иска, которыми была заблокирована приватизация ПАО "Центрэнерго". Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

В фонде напомнили, что 23 января 2020 года Хозяйственный суд г. Киева рассмотрел и удовлетворил заявление ООО "Укрдонинвест" об обеспечении иска и запретил фонду совершать действия по приватизации ПАО "Центрэнерго" до вступления в законную силу судебного решения по результатам рассмотрения дела по существу о признании недействительным приказа ФГИУ № 1572 от 13 декабря 2018 года.

В ответ фондом было подано в Хозяйственный суд города Киева ходатайство об отмене указанных мер обеспечения иска.

В то же время, в конце января Фонд государственного имущества Украины начал процедуру отбора инвестиционных советников для приватизации ПАО "Центрэнерго". С целью детального анализа состояния дел в компании по результатам 2019 года ФГИ также привлекает аудиторскую компанию.

Отметим, разные украинские правительства неоднократно заявляли о планах приватизации "Центрэнерго", но все попытки заканчивались безрезультатно.

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