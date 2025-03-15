Зеленський: оточення в Курській області немає, ситуацію під Покровськом стабілізували

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Зеленського про ситуацію на фронті. Глава держави заявив, що ситуація на Покровському напрямку стабілізована.

"Операція наших сил у визначених районах Курської області продовжується. Підрозділи виконують завдання саме так, як це потрібно. Завдяки українським силам на Курщині була відтягнута значна кількість російських сил з інших напрямків", - зазначив президент.

За словами Зеленського, українські війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині, оточення ЗСУ немає.

Також він повідомив про накопичення військ РФ здовж східного кордону України.

"Це свідчить про бажання завдати удару по нашій Сумській області. Ми це розуміємо й будемо протидіяти. Хотілося б, щоб і всі партнери розуміли, що саме планує Путін, до чого готується і що саме буде ігнорувати", - наголосив Зеленський.

Президент вважає, що накопичення російських сил свідчить про те, що в Москві збираються ігнорувати дипломатію й надалі.

"Затягування війни Росією очевидне. Ми готові надати партнерам усю реальну інформацію щодо ситуації на фронті, в Курській області та вздовж кордону", - додав він.