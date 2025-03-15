Зеленский: окружения в Курской области нет, ситуацию под Покровском стабилизировали

Окружения украинских войск в Курской области нет. Ситуацию на Покровском направлении стабилизировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте. Глава государства заявил, что ситуация на Покровском направлении стабилизирована.
"Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно. Благодаря украинским силам в Курской области было оттянуто значительное количество российских сил с других направлений", - отметил президент.
По словам Зеленского, украинские войска продолжают сдерживать соответствующие группировки России и Северной Кореи в Курской области, окружения ВСУ нет.
Также он сообщил о накоплении войск РФ вдоль восточной границы Украины.
"Это свидетельствует о желании нанести удар по нашей Сумской области. Мы это понимаем и будем противодействовать. Хотелось бы, чтобы и все партнеры понимали, что именно планирует Путин, к чему готовится и что именно будет игнорировать", - подчеркнул Зеленский.
Президент считает, что накопление российских сил свидетельствует о том, что в Москве собираются игнорировать дипломатию и в дальнейшем.
"Затягивание войны Россией очевидно. Мы готовы предоставить партнерам всю реальную информацию о ситуации на фронте, в Курской области и вдоль границы", - добавил он.
Силы обороны Украины начали Курскую операцию в начале августа 2024 года. Как объясняло военное руководство, это было превентивным шагом, чтобы предотвратить российское наступление на Сумскую область.
Россияне пытаются вытеснить ВСУ с позиций в Курской области. С начала марта ситуация осложнилась. Источники РБК-Украина сообщали, что российские войска пытаются перерезать дорогу Суджа-Сумы и создать оперативное окружение.
Известно, что россияне продвинулись к городу Суджа. Минобороны РФ уже заявило о взятии города под контроль.
Россияне также заявляли, что якобы украинские войска находятся в окружении в Курской области. Вчера, 14 марта, Генштаб ВСУ опроверг эту информацию.
Что происходит в Курской области и почему Украина теряет позиции - читайте в нашем материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.