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Зеленский отменил указы Порошенко по Высшему совету правосудия

Новости » Политика    11.06.2019 - 12:10
Зеленский отменил указы Порошенко по Высшему совету правосудия
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Соответствующие указы были обнародованы 10 июня

Президент Украины Владимир Зеленский отменил два указа о назначении членами Высшего совета правосудия Михаила Исакова и Андрея Василенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента. 

Соответствующие указы были обнародованы 10 июня.

Отметим, пятый президент Петр Порошенко назначил Михаила Исакова и Андрея Василенко членами Высшего совета правосудия указами №217/2019 и №218/2019 от 13 мая. 

"Отменить указ президента Украины от 13 мая 2019 № 217 "О назначении члена Высшего совета правосудия", - говорится в указе №359/2019. 

Также указом президента №358/2019 Зеленский отменил указ №218.

 

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента. Однако, позже указ Зеленского исчез с сайта президента. Источники РБК-Украина в АП сообщили, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП Андрея Богдана. Позже Зеленский отменил свой указ о назначении Зеркаль.

Кроме того,  Владимир Зеленский отменил указ о назначении Владимира Горковенка членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. 

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