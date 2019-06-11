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Зеленський скасував укази Порошенка по Вищій раді правосуддя

Новини » Політика    11.06.2019 - 12:10
Зеленський скасував укази Порошенка по Вищій раді правосуддя
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Відповідні укази були оприлюднені 10 червня

Президент України Володимир Зеленський скасував два укази про призначення членами Вищої ради правосуддя Михайла Ісакова та Андрія Василенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації президента.

Відповідні укази були оприлюднені 10 червня.

Зазначимо, п'ятий президент Петро Порошенко призначив Михайла Ісакова та Андрія Василенка членами Вищої ради правосуддя указами №217/2019 і №218/2019 від 13 травня.

"Скасувати указ президента України від 13 травня 2019 № 217 "Про призначення члена Вищої ради правосуддя", - йдеться в указі №359/2019.

Також указом президента №358/2019 Зеленський скасував указ №218.

 

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олени Зеркаль заступником глави Адміністрації президента. Однак, пізніше указ Зеленського зник з сайту президента. Джерела РБК-Україна в АП повідомили, що Зеркаль відмовилася від посади заступника глави АП Андрія Богдана. Пізніше Зеленський скасував свій указ про призначення Зеркаль.

Крім того, Володимир Зеленський скасував указ про призначення Володимира Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

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