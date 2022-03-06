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Зеленский об отказе закрыть небо: вы поддержите убийство, если не сделаете этого

Автор: Сергей Пышкин

Зеленский обратился к НАТО с просьбой немедленно закрыть небо для российских ракет и боевой авиации. Обвинил альянс в поддержке убийства украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Мы повторяем каждый день - закройте небо над Украиной, закройте небо для всех российских ракет, для российской боевой авиации, для всех этих террористов, сделайте гуманитарную воздушную зону, без ракет, без авиабомб.Мы люди и это ваш гуманитарный долг защищать наш, защищать людей и вы это можете", - заявил президент.

По словам Зеленского, безопасность украинцев и людей в целом - является ответственностью всех политиков и западных партнеров.

"Если вы этого не сделаете, если вы не дадите нам хотя бы самолеты, чтобы мы могли сами себя защитить - тогда можно сделать один единственный вывод - вы также хотите, чтобы нас очень медленно убивали. Это ответственность также и политиков мира, западных лидеров. С сегодняшнего дня и навсегда", - отметил президент.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности переговоров Зеленского с конгрессменами США.

Война России против Украины продолжается одиннадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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