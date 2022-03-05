ru ua
Вс, 06 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Закрытое небо, санкции и эмбарго: Зеленский переговорил с конгрессменами США

Новина українською →
Суббота 05 марта 2022 19:35
Закрытое небо, санкции и эмбарго: Зеленский переговорил с конгрессменами США Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры в формате видеозвонка с конгрессменами США. Затронули вопрос санкций, эмбарго и закрытого неба.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Какие темы поднимались во время разговора:

  • Зеленский проинформировал конгрессменов о военных преступлениях Российской Федерации: обстрелах жилых домов, садиков, школ, а также убийстве гражданских лиц;
  • президент проинформировал их об угрозе окружающей среде Украины и Европы: оккупанты захватили две АЭС и движутся в направлении третьей - Южноукраинской;

"Цинизм такой, что они не пускали пожарных на Запорожскую АЭС. Мы не могли вести переговоры с людьми, которые не имеют образования, которые находятся в средневековье", - заявил Зеленский.

  • президент отметил важность обеспечения закрытого воздушного пространства над Украиной или поставки в страну самолетов советского производства;

"Также президент призвал и в дальнейшем усиливать санкционное давление на Россию. По мнению Владимира Зеленского, дополнительными действенными санкциями было бы эмбарго на импорт всей российской продукции и лишение статуса наибольшего благоприятствования (MFN status)", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о реакции Зеленского на отказ закрывать небо от НАТО.

Война России против Украины продолжается десятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Украина Соединенные Штаты Америки
NEWS
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина