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Зеленский провел кадровые изменения в НКРЭКУ

Новости » Политика    29.10.2019 - 11:03
Зеленский провел кадровые изменения в НКРЭКУ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский подписал указы о 4 назначениях и двух увольнениях

Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом говорится в указах президента.

В частности, Зеленский назначил Алексея Магду, Валерия Тарасюка, Ольгу Бабий и Руслана Кайдаша членами НКРЭКУ. Их назначили временно на 3 месяца.

Также он уволил Александра Формагея и Евгения Маглеваного из Нацкомиссии. До этого они сами написали заявление об отставке.

Зеленский провел кадровые изменения в НКРЭКУ

Напомним, Соломянский районный суд Киева избрал мерой пресечения для бывшего председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка содержания под стражей.

Кроме того, директор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что фигурантов дела "Роттердам+" могут объявить в розыск.

Отметим, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку. Его и еще пятерых лиц подозревают в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесено 18,87 млрд гривен убытков. Сам Дмитрий Вовк называет это дело "раскрученной медийной пузырем", а действия НАБУ расценивает как выбивание доказательств под обвинение.

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