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Зеленський провів кадрові зміни в НКРЕКП

Новини » Політика    29.10.2019 - 11:03
Зеленський провів кадрові зміни в НКРЕКП
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський підписав укази про 4 призначення та два звільнення

Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Про це йдеться в указах президента.

Зокрема, Зеленський призначив Олексія Магду, Валерія Тарасюка, Ольгу Бабій та Руслана Кайдаша членами НКРЕКП. Їх призначили тимчасово на 3 місяці.

Також він звільнив Олександра Формагея та Євгена Магльованого з Нацкомісії. До цього вони самі написали заяву про відставку.

Зеленський провів кадрові зміни в НКРЕКП

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжним заходом для колишнього голови НКРЕКП Дмитра Вовка тримання під вартою.

Крім того, директор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що фігурантів справи "Роттердам+" можуть оголосити в розшук.

Зазначимо, Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру екс-главі НКРЕКП Дмитра Вовка. Його і ще п'ятьох осіб підозрюють у скоєнні дій, в результаті яких споживачам електроенергії нанесено 18,87 млрд гривень збитків. Сам Дмитро Вовк називає цю справу "розкрученою медійною бульбашкою", а дії НАБУ розцінює як вибивання доказів під звинувачення.

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