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Зеленський про Орбана: не всі лідери можуть вести переговори, для цього треба сила

Четвер 11 липня 2024 21:48
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Зеленський про Орбана: не всі лідери можуть вести переговори, для цього треба сила Фото: Віктор Орбан та Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не може вести перемови щодо перемир'я між Україною та Росією.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресконференцію з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

У Зеленського запитали, що він думає про візити Орбана спочатку до Києва, а потім до Москви та Пекіну та чи не знає, куди угорський прем'єр планує вирушити далі. На що Зеленський заявив, що не має такої інформації, але можливо Орбан знову захоче відвідати Україну.

Водночас він відреагував на так звану "миротворчу місію" Орбана, заявивши, що не кожен світовий лідер здатен стати посередником між Україною та РФ.

"Не всі лідери можуть вести переговори. Потрібно мати певні повноваження і силу для цього", - зауважив президент.

Візит Орбана до України та Росії.

Нагадаємо, 2 липня Орбан прибув з візитом до Києва та зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Під час зустрічі він висловив пропозицію про зупинення вогню з боку України перед початком мирних переговорів із РФ.

А вже 5 липня Орбан вирушив до Москви та зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. В цей час у ЄС заявили, що не давали дозволу главі уряду Угорщини на відвідування Росії.

Пізніше Орбан вирушив до Китаю зі своєю "мирною місією".

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