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Зеленский об Орбане: не все лидеры могут вести переговоры, для этого нужна сила

Четверг 11 июля 2024 21:48
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Зеленский об Орбане: не все лидеры могут вести переговоры, для этого нужна сила Фото: Виктор Орбан и Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не может вести переговоры о перемирии между Украиной и Россией.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

У Зеленского спросили, что он думает о визитах Орбана сначала в Киев, а затем в Москву и Пекин и не знает, куда венгерский премьер планирует отправиться дальше. На что Зеленский заявил, что не располагает такой информацией, но, возможно, Орбан снова захочет посетить Украину.

"Не все лидеры могут вести переговоры. Нужно обладать определенными полномочиями и силой для этого", - отметил президент.

В то же время он отреагировал на так называемую "миротворческую миссию" Орбана, заявив, что не каждый мировой лидер способен стать посредником между Украиной и РФ.

Визит Орбана в Украину и Россию.

Напомним, 2 июля Орбан прибыл с визитом в Киев и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе встречи он высказал предложение оприостановлении огня со стороны Украины перед началом мирных переговоров с РФ.

А уже 5 июля Орбан отправился в Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. В настоящее время в ЕС заявили, что не давали разрешения главе правительства Венгрии на посещение России.

Позже Орбан отправился в Китай со своей "мирной миссией".

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