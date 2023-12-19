Прес-конференція Зеленського: онлайн-трансляція

На прес-конференцію покликали понад 200 представників ЗМІ. Очікується, що спілкування з журналістами триватиме близько 2 годин.

18:01. Підсумкова прес-конференція розпочалася.

Зеленський заявив, що незалежна Україна проходить великий історичний шлях, майже два роки відбиваючи вторгнення російських окупантів.

"Їхня навала зупинена українським народом та українськими воїнами. Я хотів би їм подякувати", - зазначив президент.

Він привітав українців з історичною перемогою - відкриття переговорів щодо вступу України до Європейського союзу. А також привітав спецслужби з перемогою на Чорному морі, відзначив сили протиповітряної оборони, попередив про складні виклики цієї зими.

18:10. Україна отримає кілька нових Patriot цієї зими.

"Ми щомісяця стаємо потужнішими. У мене було серйозне відрядження… кілька, не говоритиму кількість, кілька нових систем Patriot в Україні захищатимуть нашу країну взимку. Обіцяв не говорити кількість, поки не захищатимуть. Але хочу подякувати партнерам. І Patriot, та NASAMS, потужний новий пакет, і це важливо”, - заявив Зеленський.

18:15. Військові хочуть мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. Зеленському треба відповіді

Питання мобілізації - дуже чутливе. Військові звернулися щодо захисту держави і потенційних контрнаступальних дій та запропонували мобілізувати додаткові 450-500 тисяч людей.

"Це дуже серйозна цифра, я сказав, що мені треба більше аргументів. Тому що це питання людей, справедливості, обороноздатності і фінансів. Що стосується людей, мені потрібна конкретика, що буде з мільйонною армією, що буде з хлопцями, хто кожного дня там… Якщо є питання ротаційні, питання відпусток, то має буте комплексний план", - зазначив він.

Відповіді мають буди оформлені в законопроекті. Президент каже, що поки не побачив там питання демобілізації, але головне, щоб цей процес був.

"Якщо +450 тисяч, то хто заслуговує право на відпочинок? Це дуже важливий момент, на мою особисту думку. Комплексний план вони повинні підготувати і далі будуть спілкуватися у Верховній раді України", - додав він.

Що стосується фінансів, то така мобілізація додатково коштуватиме Україні 500 млрд гривень.

18:20. Чому рішення про будівництво фортифікацій прийнято лише зараз?

Насправді, було рішення про посилення і продовження будівництва оборонних фортифікацій. Обласні адміністрації робили цю роботу спочатку війни.

"Я вдячний Харківському регіону… як вони об'єдналися з фахівцями і будівельними компаніями. І те, що вони там зробили, я вважаю, що це потужно… Моє завдання просте, стандартизуйте міцний захист", - додав президент.

18:25. Про нестачу боєприпасів, західну допомогу на чи не призведе її дефіцит до поразки

"Щодо поразок, що мені думати, я все знаю. Що стосується поля бою, жодного результату Росія не досягла за цей рік, жодної з цілей. Меседжі Кремля не змінні і зрозумілі – окупація нашої держави. А потім ціль, яку вони змінювали, це вихід на адміністративний кордон українського Донбасу. Вони не досягли цілі, тому про поразку нема чого говорити. Які там три дні? Два роки, бійці наші молодці", - зазначив Зеленський.

Що стосується фінансовою допомоги, влада працює над цим.

"Я впевнений, що США нас не зрадять, що те, про що ми домовилися, буде виконано повністю. Що стосується ЄС, були великі ставки… Ми досягли однієї перемоги. Щодо 50 млрд євро, я впевнений, ми все це вже досягли. Зараз питання якогось відповідного часу… Рішення буде прийнято найближчим часом", - сказав він і додав, що навіть якщо допомоги буде менше, є інструменти, щоб Україна отримала 50 млрд.

Американські партнери знають, як потрібна їхня допомога, на що вона піде, як вона необхідна для оборони та стійкості економіки України. Зеленський підкреслив, що знайшов порозуміння з Джо Байденом та сенаторами, питання лише в датах.

Якщо казати про нестачу снарядів, то перш за все вплив на південну операцію 2023 року мала відсутність переваги в небі.

"Ми не контролюємо небо, у нас немає достатньої кількості амуніції. Але це не говорить про те, що ми не знайдемо вихід або вже не знайшли, але для цього нам дійсно потрібна підтримка, ми працюємо над цим", - підкреслив він.

18:35. Питання від РБК-Україна: Олаф Шольц та Єнс Столтенберг кажуть, що війна може тривати досить довго. Чи можете ви підтвердити, що в 2024 році війна не закінчиться? І якщо рівень допомоги Заходу суттєво зменшиться, чи є якийсь план Б, за рахунок чого Україна житиме і воюватиме у 2024 році і далі?

Зеленський відповів, що довгострокова допомога все одно буде плечем, якщо будуть ризики. На сьогодні є точно: Бельгія - 1,7 млрд, Данія - 4,2 млрд, Південна Корея - 2,3 млрд, Латвія, Литва та Нідерланди - це сотні мільйонів, Норвегія - 7,5 млрд, Франція - 2 млрд, Німеччина - 8 млрд, Швеція - більше 0,5 млрд і буде багатомільярдна допомога від Японії.

"Це потужний базис, якщо у нас будуть ризики. На відповідні суми ми будемо розраховувати… Дуже велика сума - це і мілітарі допомога", - зазначив він.

Про терміни завершення війни

"Чи закінчиться війна в 2024 році? Я думаю, ніхто не знає відповіді. Навіть коли наші поважні західні партнери кажуть про багато років, вони не знають… Думки часто відрізняються від реальності… Війна, перемога, поразка, стагнація - залежить від багатьох рішень, напрямків і ризиків, але в більшості від нас з вами. Якщо ми не втратимо стійкість, ми завершимо війну раніше. Якщо ми зробимо набагато більше, ніж кожен з нас може, впевнений, ми зможемо наблизити перемогу", - додав Зеленський.

18:45. Зниження підтримки Заходу і проблеми з залученням людей до армії. Чи не ознака це початку програшу?

"Ні, я так не вважаю. Ми були в складнішій ситуації, і ми були майже повністю окуповані, принаймні центральні регіони нашої держави… Ми були в повній блокаді, ми вийшли… У нас була інша зима, зараз інша ситуація. Виклики з допомогою є, щодо артилерійських снарядів, систем 155-го калібру, ПТРК, щодо ремонтів цих систем, але відкриваються хаби… Всі розуміють, що не просто. Ризик, про який ви кажете, завжди є, ми всі живі люди. Але треба жити, боротися і дуже сильно вірити. Не словами, а наближенням результату щоденно, щоб потім не було соромно", - відповів президент.

18:50. Що робити для того, щоб скоротити розрив між військовими та депутатами і бізнесом у тилу. Особливо на фоні корупції.

Зеленський зазначив, що в його команді лише 5-6 менеджерів, і якщо їх стане менше, буде менше ППО та допомоги. Що стосується депутатів, вони мають займатися виключно своєю роботою і бути моральними авторитетами. На жаль, цього не відбувається.

"Я не вважаю, що депутат, який гуляє, скажімо так… він не має права, але нічим не відрізняється від бізнесмена, який салюти запускає на день народження, коли військові воюють. Всі державні діячи мають бути моральним прикладом, такого, на жаль немає. Що я можу зробити як президент? Не можу їх розпустити, бо тоді будуть вибори, вибори неможна під час війни проводити… Якщо ми готові до зміни складу Верховної ради, треба змінювати законодавство і проводити вибори", - відповів президент.

За його словами, люди різні. Є ті, хто пішов в окопи, є ті, хто домовився і виїхав за кордон. Тому за корупцію треба саджати і бити. Сьогодні важливо не ділитися, а об'єднуватися у боротьбі з корупцією, а правоохоронці обов'язково виконають свою роботу і будуть справедливі вироки.

19:00. Про тиск Орбана або інших лідерів з метою схилити до перемир'я.

Зеленський зазначив, що ніколи не говорив з угорським прем'єром Віктором Орбаном про припинення вогню чи про діалог з Володимиром Путіним.

"Щось було таке в його промові, але я не знаю, для мене це дещо дивно. Іноді його політика не дуже дружня до нас, і цей факт він чув від мене… Але ми сусідні країни, і незважаючи на всі виклики, досвід прямого діалогу не дав відчути потужні дружні відносини проти агресії РФ та окупації. Тим не менш ми сусіди, ми намагаємося знайти відповіді на певні питання. Але для цього нам треба організувати зустріч", - сказав президент і пожалівся, що Орбан в Аргентині не відповів, чому не можна зустрітися.

19:10. Про вплив війни на Близькому Сході та плани відвідати Ізраїль.

За словами Зеленського, війна на Близькому Сході впливає на допомогу Україні, і світ розфокусувався в консолідації навколо України.

"Все це комплексно і дуже погано впливає на стійкість України. Це (війна на Близькому Сході, - ред.) - це трагедія, я розумію, але у нас повномасштабна війна. Мої співчуття родичам всіх загиблих у тій трагедії, Росія досягла успіху, треба це визнати, дуже серйозна робота… Вагатися почали деякі держави, балансувати, кому спочатку допомогти, Ізраїлю чи Україні", - зазначив він.

Що стосується поїздки в регіон, то Зеленський подавав сигнали про готовність на самому початку конфлікту.

"Напевно, у них були інші пріоритети. Я не можу сильно гратися з графіком і своїми пріоритетами, бо керую державою у війні", - додав він.

19:15. Допомога від США потрібна вже зараз.

За словами президента, допомога від США стане сигналом країнам ЄС щодо відкриття їхньої допомоги. Що стосується, конкретно коштів від США, то "здається, допомога буде вже дуже скоро".

19:20. Якщо президентом США стане Дональд Трамп і його політика буде направлена на заморозку війни та зменшення допомоги. Чи вдасться його переконати?

"Я думаю, що у нього точно буде інша політика, він інша людина… Я не впевнений, що політика США до України зміниться, але ми маємо тверезо дивитися, що будь-який лідер має вплив. Тому перші сигнали того чи іншого політика будуть дуже впливові. Якщо політика наступного президента буде більш холодною до України, або більш внутрішньою, то я думаю, ці сигнали вплинуть дуже сильно на хід війни в Україні. Якщо одна потужна деталь випадає, механізм починає сипатися. Якщо ми дамо можливість лідерам випасти з платформи допомоги, це точно матиме буде мати не позитивний вплив на допомогу з Європи", - відповів Зеленський.

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Зазначимо, з міркувань безпеки місця та часу прес-конференції не було у відкритому доступі. Напередодні Офіс президента попередив, що представники ЗМІ отримають точну інформацію за умови підтвердження акредитації.

Минулого разу Зеленський зустрічався із журналістами 6 червня 2023 року. Тоді він відповідав на актуальні питання протягом півтори години. Прес-конференція проходила на тлі підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, і тоді президент заявив, що Україна звертатиметься до Міжнародного кримінального суду.

За місяць мав відбутися саміт НАТО у Вільнюсі, і Зеленський чекав від нього чітких сигналів щодо майбутнього України в Альянсі. Нагадаємо, за його результатами партнери фактично спростили процедуру, скасувавши необхідність виконання ПДЧ. Однак не надали тимчасових рамок і наголосили на важливості подальших реформ.

Він також розповів про гарантії союзників, які взяли на себе зобов'язання поставити винищувачі F-16. І торкнувся теми Бахмута, остаточно захопленого окупантами у травні. За його словами, противник втратив понад 80 тисяч осіб, але й Україна зазнала серйозних втрат. І вкотре наголосив, що не погодиться на переговори з Володимиром Путіним, на якого видано міжнародний ордер на арешт за воєнні злочини.

Про інші великі зустрічі з медіа читайте у матеріалі "Від фудкорту до метро. Як проходили прес-конференції Зеленського та про що казав президент".