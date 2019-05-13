Зеленский опубликовал видеообращение церковных лидеров к жителям Донбасса и Крыма

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеоролик с обращением церковных иерархов разных конфессий к жителям Донбасса и Крыма. Данное видео размещено на странице президента в соцсети Facebook.

Так, на видео церковные лидеры обращаются к жителям оккупированных Крыма и Донбасса с призывами к единству и примирению.

"Результатом встреч с религиозными лидерами стало послание мира для жителей Крыма и Донбасса. Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы - одна страна!", - прокомментировал Зеленский.

Подчеркнем, что в ролике нет обращения предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания, но есть обращение патриарха Киевский и всея Руси-Украины Филарета.

В частности, среди обратившихся к жителям ОРДЛО и Крыма глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий, глава Украинской греко-католической церкви верховный архиепископ Киево-Галицким Святослав (Шевчук), духовные лидеры мусульман Украины и представители Совета раввинов Украины.

Напомним, 6 мая состоялась встреча Зеленского с главой Украинской греко-католической церкви Святославом Шевчуком. 2 мая новоизбранный президент провел встречу с мусульманскими религиозными деятелями.

Как писало РБК-Украина ранее, 30 апреля Зеленский встретился с главой Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополитом Онуфрием. Кроме того, в тот же день новоизбранный глава государства провел встречу и с Филаретом.