Зеленський опублікував відеозвернення церковних лідерів до жителів Донбасу і Криму

Новообраний президент України Володимир Зеленський опублікував відеоролик зі зверненням церковних ієрархів різних конфесій до мешканців Донбасу і Криму. Дане відео розміщено на сторінці президента у соцмережі Facebook.

Так, на відео церковні лідери звертаються до жителів окупованих Криму і Донбасу із закликами до єдності і примирення.

"Результатом зустрічей з релігійними лідерами стало послання світу для жителів Криму і Донбасу. Спасибі всім, хто погодився. Ми з вами! Ми разом! Ми ​​- одна країна!", - прокоментував Зеленський.

Підкреслимо, в ролику немає звернення предстоятеля Православної церкви України, митрополита Київського і всієї України Єпіфанія, але є звернення патріарха Київський і всієї Руси-України Філарета.

Зокрема, серед тих, хто звернувся до жителів ОРДЛО і Криму глава Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій, голова Української греко-католицької церкви Верховний архієпископ Києво-Галицьким Святослав (Шевчук), духовні лідери мусульман України і представники Ради рабинів України.

Нагадаємо, 6 травня відбулася зустріч Зеленського з главою Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком. 2 травня новообраний президент провів зустріч з мусульманськими релігійними діячами.

Як писало РБК-Україна раніше, 30 квітня Зеленський зустрівся з главою Української православної церкви (Московського патріархату) митрополитом Онуфрієм. Крім того, в той же день новообраний глава держави провів зустріч і з Філаретом.