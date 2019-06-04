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Зеленский опроверг слухи о дефолте в Украине

Новости » Политика    04.06.2019 - 21:43
Зеленский опроверг слухи о дефолте в Украине
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Информация о якобы запланированном дефолте не имеет общего с официальной полицией президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал слухами информацию о якобы запланированном экономическом дефолте в Украине. Об этом он заявил во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе, сообщает пресс-служба президента.

Лидер Украины заявил, что информация о якобы запланированном дефолте не имеет общего с его официальной полицией.

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией ", - сказал Зеленский.

Напомним, украинский олигарх Игорь Коломойский предложил объявить в Украине дефолт, поскольку в дефолте нет ничего страшного.

Отметим, премьер-министр Владимир Гройсман в ответ на предложение олигарха Игоря Коломойского объявить дефолт заявил, что Украина должна сохранять репутацию ответственной страны.

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус заявил, что Украина не допустит дефолта и продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом. 

Позже директор по международным экономическим отношениям и глобального управления Генерального директората Еврокомиссии по экономическим и финансовым делам Елена Флорес заявила, что идея объявления в Украине дефолта по внешним обязательствам опасна, ведь ситуация в стране сейчас не требует такого шага.

 

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