Зеленський спростував чутки про дефолт в Україні

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Інформація про нібито запланований дефолт не має спільного з офіційною поліцією президента

Президент України Володимир Зеленський назвав чутками інформацію про нібито запланований економічний дефолт в Україні. Про це він заявив під час зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом в Брюсселі, повідомляє прес-служба президента.

Лідер України заявив, що інформація про нібито заплановане дефолт не має спільного з його офіційною поліцією.

"Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією ", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, український олігарх Ігор Коломойський запропонував оголосити в Україні дефолт, оскільки в дефолт немає нічого страшного.

Відзначимо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман у відповідь на пропозицію олігарха Ігоря Коломойського оголосити дефолт заявив, що Україна повинна зберігати репутацію відповідальної країни.

Представник президента в Кабінеті міністрів України Андрій Герус заявив, що Україна не допустить дефолту і продовжить співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Пізніше директор з міжнародних економічних відносин і глобального управління Генерального директорату Єврокомісії з економічних та фінансових справ Олена Флорес заявила, що ідея оголошення дефолту за зовнішніми зобов'язаннями небезпечна, адже ситуація в країні зараз не вимагає такого кроку.