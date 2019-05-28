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Представитель Зеленского в Кабмине прокомментировал возможный дефолт

Новости » Экономика    28.05.2019 - 13:39
Представитель Зеленского в Кабмине прокомментировал возможный дефолт
Фото: Андрей Герус (facebook.com/andriy.gerus)

Чиновник надеется на сохранение сотрудничества с МВФ

Украина не допустит дефолта и продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом сказал журналистам представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус, передает корреспондент РБК-Украина.

Герус ожидает, что после парламентских выборов будет сформирована коалиция, которая будет нацелена на реформы и продолжение диалога с кредиторами.

"Я думаю, что дефолта не будет, я думаю, что продолжится сотрудничество с Международным валютным фондом, я думаю, что будет все стабильно", - сказал он.

Напомним, украинский олигарх Игорь Коломойский предложил объявить в Украине дефолт, поскольку в дефолте нет ничего страшного.

Отметим, премьер-министр Владимир Гройсман в ответ на предложение олигарха Игоря Коломойского объявить дефолт заявил, что Украина должна сохранять репутацию ответственной страны.

Как сообщало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса представителем президента в Кабинете министров Украины.

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