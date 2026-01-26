Зеленський оновив склад РНБО

У понеділок, 26 січня, президент Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Зеленського.

Водночас, цим же указом, зі складу РНБО виведено колишнього очільника СБУ Василя Малюка.

Зміни закріплені указом президента №80/2026 від 26 січня 2026 року, який оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

Відповідно до указу глави держави, до складу РНБО увійшли міністр енергетики Денис Шмигаль та міністр оборони Михайло Федоров.

Кадрові перестановки у владі

На початку року Володимир Зеленський ініціював масштабні кадрові зміни у вищому керівництві держави. Посаду керівника Офісу президента обійняв Кирило Буданов, а Головне управління розвідки очолив Олег Іващенко, який раніше керував Службою зовнішньої розвідки.

Ротації відбулися й в уряді: Михайло Федоров призначений міністром оборони, тоді як Денис Шмигаль став першим віцепрем’єр-міністром та очільником Міністерства енергетики.

Президент також оголосив про оновлення керівництва силових і правоохоронних структур, а також майбутні кадрові зміни в армії. Водночас більшість звільнених посадовців залишаться працювати в державній системі на інших посадах.

Окремо було звільнено голову Держприкордонслужби Сергія Дейнеку, а тимчасовим керівником ДПСУ призначено Валерія Вавринюка. Також замінено низку очільників обласних військових адміністрацій. Крім того, Дмитро Кулеба повернувся до команди президента, а Сергій Кислиця став першим заступником керівника Офісу президента.