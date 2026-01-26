Зеленський оновив склад РНБО
У понеділок, 26 січня, президент Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Зеленського.
Відповідно до указу глави держави, до складу РНБО увійшли міністр енергетики Денис Шмигаль та міністр оборони Михайло Федоров.
Зміни закріплені указом президента №80/2026 від 26 січня 2026 року, який оприлюднений на офіційному сайті глави держави.
Водночас, цим же указом, зі складу РНБО виведено колишнього очільника СБУ Василя Малюка.
Кадрові перестановки у владі
На початку року Володимир Зеленський ініціював масштабні кадрові зміни у вищому керівництві держави. Посаду керівника Офісу президента обійняв Кирило Буданов, а Головне управління розвідки очолив Олег Іващенко, який раніше керував Службою зовнішньої розвідки.
Ротації відбулися й в уряді: Михайло Федоров призначений міністром оборони, тоді як Денис Шмигаль став першим віцепрем’єр-міністром та очільником Міністерства енергетики.
Президент також оголосив про оновлення керівництва силових і правоохоронних структур, а також майбутні кадрові зміни в армії. Водночас більшість звільнених посадовців залишаться працювати в державній системі на інших посадах.
Окремо було звільнено голову Держприкордонслужби Сергія Дейнеку, а тимчасовим керівником ДПСУ призначено Валерія Вавринюка. Також замінено низку очільників обласних військових адміністрацій. Крім того, Дмитро Кулеба повернувся до команди президента, а Сергій Кислиця став першим заступником керівника Офісу президента.