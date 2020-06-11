Зеленский в октябре планирует посетить Беларусь

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в октябре осуществить рабочий визит в Беларусь. В рамках визита планируется встреча с президентом Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Сегодня руководитель президентского офиса Андрей Ермак обсудил предстоящий визит Зеленского с главой Администрации президента Беларуси Игорем Сергиенко. Визит предварительно запланирован на октябрь, если не помешает пандемия коронавируса.

Также ожидается, что президенты двух стран примут участие в третьем форуме регионов Украины и Беларуси, который должен состояться осенью в белорусском Гродно.

Напомним, в мае этого года Зеленский отказался ехать в Беларусь на парад "Победы 9 мая".

В прошлом году Зеленский встречался с белорусским президентом Александром Лукашенко в рамках форума регионов.

Во время переговоров с украинским президентом Лукашенко заявил о готовности помочь в урегулировании ситуации на Донбассе.