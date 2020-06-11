Зеленський у жовтні планує відвідати Білорусь

Зеленський восени зустрінеться з президентом Білорусі в Гродні
Президент України Володимир Зеленський планує у жовтні здійснити робочий візит до Білорусі. В рамках візиту планується зустріч з президентом Білорусі.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.
Сьогодні керівник президентського офісу Андрій Єрмак обговорив майбутній візит Зеленського з головою Адміністрації президента Білорусі Ігорем Сергієнком. Візит попередньо заплановано на жовтень, якщо не завадить пандемія коронавірусу.
Також очікується, що президенти двох країн візьмуть участь у третьому форумі регіонів України та Білорусі, який має відбутися восени у білоруському Гродні.
Нагадаємо, у травні цього року Зеленський відмовився їхати в Білорусь на парад "Перемоги 9 травня".
Минулого року Зеленський зустрічався з білоруським президентом Олександром Лукашенком в рамках форуму регіонів.
Під час переговорів з українським президентом Лукашенко заявив про готовність допомогти у врегулюванні ситуації на Донбасі.
Автор: Дмитро Левицький