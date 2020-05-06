Зеленский не поедет в Минск на парад Победы

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Ранее президент Беларуси пригласил на парад лидеров постсоветских стран

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Беларусь на парад Победы 9 мая в Минске. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В частности, в Офисе президента заявили, что на время карантина в Украине зарубежные визиты Зеленского не запланированы.

"Президент не рассматривает поездки в Минск на 9 мая", - сообщили РБК-Украина в пресс-службе.

Напомним, на этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко публично пригласил лидеров стран бывшего СССР на парад Победы.

"Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар", - заявил белорусский лидер, после чего нарвался на критику Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ настаивает на отмене массовых мероприятий на время пандемии коронавируса.

Свое решение не отменять парад Лукашенко объяснил тем, что "это эмоциональная и глубоко идеологическая вещь". Он также заявил, что погибшие во Второй мировой войне умирали ради следующих поколений. При этом он предупредил организаторов, что "никого тащить на это мероприятие не надо".