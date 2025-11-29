Зеленський відправив Умєрова до США доопрацювати мирний план

Президент України Володимир Зеленський окреслив ключові завдання делегації на переговорах у Сполучених Штатах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.
"Секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів. Сьогодні була доповідь Рустема, і завдання чітке – оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни", - заявив Зеленський.
За його словами, Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою, і усі розраховують, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах.
"Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі. Україна працює заради достойного миру", - додав він.
Рустем Умєров також зазначив, що українська делегація вже в дорозі до Сполучених Штатів – для продовження роботи над узгодженням подальших кроків, спрямованих на досягнення справедливого і сталого миру.
"Зранку був на зв’язку з президентом України: доповів про стан підготовки, ключові позиції та очікувані результати наступного етапу переговорів. У США продовжимо узгодження всіх напрацювань, які були сформовані під час зустрічей в Женеві", - додав він.
За його словами, Україна продовжує системну й конструктивну дипломатичну роботу заради достойного миру.
Цього тижня продовжилися мирні переговори, які знову зрушили з мертвої точки з приїздом в Україну нового емісара США Дена Дрісколла.
За інформацією джерел РБК-Україна, сторонам вдалось погодити більшість норм плану США. Крім того, значну частину зі спірних пунктів скорегували. Серед іншого, це питання чисельності ЗСУ, щодо ЗАЕС, щодо формату обміну полоненими та повернення засуджених.
Також минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що він відправляє свого спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви, а міністра армії США Дена Дрісколла до Києва. Очікується, що американські чиновники обговорюватимуть мирний план для завершення війни Росії проти України.
Раніше сам Трамп, а також прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляли про те, що Віткофф прилетить до Москви наступного тижня.
Російський диктатор Володимир Путін уже заявив про те, що хоче обговорювати юридичне визнання тимчасово окупованих територій України "російськими".
За інформацією The Telegraph, Трамп "готовий визнати контроль" Росії над окупованими територіями України. Видання пише, що він направляє до Москви не тільки Віткоффа, а й свого зятя Джареда Кушнера.
Також раніше Зеленський указом затвердив склад делегації, яка братиме участь у мирних переговорах з США, а також із представниками РФ.
