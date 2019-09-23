Зеленский одобрил закон о предотвращении разрушения дорог

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее законопроект подписал глава парламента Дмитрий Разумков

Глава государства Владимир Зеленский подписал законопроект №1063 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины по поводу источников формирования государственного дорожного фонда". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Проектом предусматривается предотвратить преждевременное разрушение автодорог перегруженными транспортными средствами. Для этого законом определяется, что административно-хозяйственные и административные штрафы за нарушение законодательства об автотранспорте включаются в источники формирования Государственного дорожного фонда Украины.

Напомним, законопроект передали на подпись президенту 17 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, данный законопроект ВР одобрила за основу и в целом 12 сентября.

Кроме того, Рада 11 сентября приняла законопроект №1047 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отдельных вопросах осуществления габаритно-весового контроля", определенный президентом Владимиром Зеленским как неотложный. Документом предусматривается увеличение штрафов за разрушение дорог перегруженным автотранспортом. В понедельник, 23 сентября, закон также был подписан главой государства.