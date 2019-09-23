ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский одобрил закон о предотвращении разрушения дорог

Новости » Политика    23.09.2019 - 12:59
Зеленский одобрил закон о предотвращении разрушения дорог
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее законопроект подписал глава парламента Дмитрий Разумков

Глава государства Владимир Зеленский подписал законопроект №1063 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины по поводу источников формирования государственного дорожного фонда". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Зеленский одобрил закон о предотвращении разрушения дорог

Проектом предусматривается предотвратить преждевременное разрушение автодорог перегруженными транспортными средствами. Для этого законом определяется, что административно-хозяйственные и административные штрафы за нарушение законодательства об автотранспорте включаются в источники формирования Государственного дорожного фонда Украины.

Напомним, законопроект передали на подпись президенту 17 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, данный законопроект ВР одобрила за основу и в целом 12 сентября.

Кроме того, Рада 11 сентября приняла законопроект №1047 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отдельных вопросах осуществления габаритно-весового контроля", определенный президентом Владимиром Зеленским как неотложный. Документом предусматривается увеличение штрафов за разрушение дорог перегруженным автотранспортом. В понедельник, 23 сентября, закон также был подписан главой государства.

Зеленский подписал закон о штрафах за разрушение дорог Президент подписал изменения в Бюджетный кодекс по поддержке кинематографии
Новости Украины Владимир Зеленскийдороги
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь