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Зеленский подписал закон о штрафах за разрушение дорог

Новости » Политика    23.09.2019 - 12:29
Зеленский подписал закон о штрафах за разрушение дорог
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проект закона ранее подписал глава парламента Дмитрий Разумков

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил законопроект №1047, предусматривающий штрафы за разрушение дорог перегруженным транспортом. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Зеленский подписал закон о штрафах за разрушение дорог

Так, последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Проектом устанавливается, что за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан; превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 10% до 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан; превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 17 сентября данный закон передали на подпись Зеленскому. Проект закона ранее подписал спикер ВР Дмитрий Разумков.

Так, 11 сентября Верховная рада Украины приняла законопроект №1047 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отдельных вопросах осуществления габаритно-весового контроля", определенный президентом Владимиром Зеленским как неотложный. Изначально нардепы одобрили документ за основу 323-мя голосами. Однако потом его приняли в целом, это поддержал 331 парламентарий.

Добавим также, парламент 12 сентября одобрил за основу и в целом законопроект №1063 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины по поводу источников формирования государственного дорожного фонда" для предотвращения разрушения дорог.

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