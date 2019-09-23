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Зеленський схвалив закон про запобігання руйнуванню доріг

Новини » Політика    23.09.2019 - 12:59
Зеленський схвалив закон про запобігання руйнуванню доріг
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раніше законопроект підписав глава парламенту Дмитро Разумков

Глава держави Володимир Зеленський підписав законопроект №1063 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - закон підписаний, повернутий з підписом від президента.

Зеленський схвалив закон про запобігання руйнуванню доріг

Проектом передбачається запобігти передчасному руйнуванню автодоріг перевантаженими транспортними засобами. Для цього законом визначається, що адміністративно-господарські та адміністративні штрафи за порушення законодавства про автотранспорт включаються у джерела формування Державного дорожнього фонду України.

Нагадаємо, законопроект передали на підпис президенту 17 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, даний законопроект ВР схвалила за основу і в цілому 12 вересня.

Крім того, Рада 11 вересня прийняла законопроект №1047 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю", визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний. Документом передбачається збільшення штрафів за руйнування доріг перевантаженим автотранспортом. У понеділок, 23 вересня, закон також був підписаний главою держави.

Зеленський підписав закон про штрафи за руйнування доріг Президент підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо підтримки кінематографії
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