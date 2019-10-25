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Зеленский одобрил закон о количестве депутатских запросов

Новости » Политика    25.10.2019 - 17:28
Зеленский одобрил закон о количестве депутатских запросов
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

На пленарной неделе можно вносить не более 10 депутатских запросов от одного нардепа

Глава государства Владимир Зеленский в пятницу, 25 октября, подписал законопроект №1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Зеленский одобрил закон о количестве депутатских запросов

Подчеркнем, к первому чтению в документе предлагалось установить, что на одной пленарной неделе может быть внесено не более двух депутатских запросов от одного народного депутата. Однако в ходе рассмотрения документа в сессионном зале нардепы поддержали правку, которую ранее отклонил комитет, о внесении не более десяти запросов от одного нардепа на одной пленарной неделе.

Напомним, проект закона 21 октября подписал спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Отметим, 17 октября Рада приняла во втором чтении законопроект №1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов", документ одобрили 248 депутатов Рады.

Данный закон парламентарии приняли за основу 13 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет рекомендовал Верховной раде принять законопроект № 1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов".

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