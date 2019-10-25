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Зеленський схвалив закон про кількість депутатських запитів

Новини » Політика    25.10.2019 - 17:28
Зеленський схвалив закон про кількість депутатських запитів
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

На пленарному тижні можна вносити не більше 10 депутатських запитів від одного нардепа

Глава держави Володимир Зеленський у п'ятницю, 25 жовтня, підписав законопроект №1036-1 "Про внесення змін до деяких законів України про внесення депутатських запитів". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Зеленський схвалив закон про кількість депутатських запитів

Підкреслимо, до першого читання у документі пропонувалося встановити, що на одному пленарному тижні може бути внесено не більше двох депутатських запитів від одного народного депутата. Однак у ході розгляду документа в сесійній залі нардепи підтримали правку, яку раніше відхилив комітет, про внесення не більше десяти запитів від одного нардепа на одного пленарного тижня.

Нагадаємо, проект закону 21 жовтня підписав спікер Верховної ради Дмитро Разумков. Відзначимо, 17 жовтня Рада прийняла в другому читанні законопроект №1036-1 "Про внесення змін до деяких законів України про внесення депутатських запитів", документ схвалили 248 депутатів Ради.

Даний закон парламентарії прийняли за основу 13 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет рекомендував Верховній раді прийняти законопроект №1036-1 "Про внесення змін до деяких законів України про внесення депутатських запитів".

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