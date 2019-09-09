Раде рекомендуют ограничить количество депутатских запросов

Иллюстративное фото (facebook.com verkhovna.rada.ukraine)

Предлагается, что на пленарной неделе можно вносить не более 2 депутатских запросов от одного нардепа

Комитет рекомендовал Верховной раде принять законопроект № 1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов". Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады Сергей Кальченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, альтернативным проектом №1036-1 предлагается, что на одной пленарной неделе может быть внесено не более двух депутатских запросов от одного народного депутата. А тексты депутатских запросов к президенту Украины или к органам и должностным лицам, а также тексты ответов на них должны быть обнародованы на сайте Верховной рады в течение 5 рабочих дней.

"Ставлю на голосование заключение по проекту "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении открытости и прозрачности деятельности Верховной рады Украины №1036. Рекомендовать ВР включить законопроект в повестку дня и по результатам первого чтения - не поддержать. Проект решения по проекту закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов" № 1036-1 предлагается рекомендовать ВРУ по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу и в целом", - заявил Кальченко.

Так, альтернативный законопроект поддержали 6 членов комитета.

По словам членов комитета, проект был внесен как альтернативный к неотложному законопроекту №1036 "Об обеспечении открытости и прозрачности деятельности Верховной рады Украины".

Напомним, ранее комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР рекомендовал Раде лишать нардепов денег за прогулы.

Как писало РБК-Украина, парламент ранее направил на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект №1027 авторства президента Владимира Зеленского, который предусматривает лишение депутатов мандата за прогулы и кнопкодавство.