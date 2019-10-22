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Закон о количестве депутатских запросов передали на подпись Зеленскому

Новости » Политика    22.10.2019 - 11:14
Закон о количестве депутатских запросов передали на подпись Зеленскому
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

На пленарной неделе можно вносить не более 10 депутатских запросов от одного нардепа

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Отметим, ранее проект закона одобрил спикер ВР Дмитрий Разумков.

Закон о количестве депутатских запросов передали на подпись Зеленскому

Подчеркнем, к первому чтению в документе предлагалось установить, что на одной пленарной неделе может быть внесено не более двух депутатских запросов от одного народного депутата. Однако в ходе рассмотрения документа в сессионном зале нардепы поддержали правку, которую отклонил комитет, о внесении не более десяти запросов от одного нардепа на одной пленарной неделе.

Напомним, 17 октября Рада приняла во втором чтении законопроект №1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов", документ поддержали 248 депутатов Рады.

Данный закон парламентарии приняли за основу 13 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет рекомендовал Верховной раде принять законопроект № 1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов".

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