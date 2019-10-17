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Рада приняла закон о количестве депутатских запросов

Новости » Политика    17.10.2019 - 16:42
Рада приняла закон о количестве депутатских запросов
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

На пленарной неделе можно вносить не более 10 депутатских запросов от одного нардепа

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов", передает корреспондент РБК-Украина.

Документ поддержали 248 депутатов Рады.

Рада приняла закон о количестве депутатских запросов

Так, к первому чтению в документе предлагалось установить, что на одной пленарной неделе может быть внесено не более двух депутатских запросов от одного народного депутата. Ко второму чтению профильный комитет оставил эту норму.

Однако в ходе рассмотрения документа в сессионном зале нардепы поддержали правку, которую отклонил комитет, о внесении не более десяти запросов от одного нардепа на одной пленарной неделе. За правку проголосовали 304 депутата ВР.

Напомним, данный закон парламентарии приняли за основу 13 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет рекомендовал Верховной раде принять законопроект № 1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов".

Добавим также, парламент ранее направил на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект №1027 авторства президента Владимира Зеленского, который предусматривает лишение депутатов мандата за прогулы и кнопкодавство. Документ уже поступил на рассмотрение в КСУ.

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