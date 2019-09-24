Зеленский одобрил введение единого счета для уплаты налогов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №1057 о внесении изменений в закон "О сборе и учете единого взноса на обязательное государственное социальное страхование" о подаче единой отчетности по единому взносу (ЕСВ) и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Документ разработан для дальнейшей реализации налоговой реформы, одной из задач которой является упрощение и унификация процедур заполнения и представления налогоплательщиками в контролирующие органы отчетности.

Так, в большинстве случаев база начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование совпадает с базой начисления налога на доходы физических лиц в виде заработной платы и вознаграждения за выполнение работ (предоставление услуг) по гражданско-правовым договорам.

Напомним, Рада приняла данный законопроект об объединении отчетности по НДФЛ и ЕСВ в первом чтении 11 сентября, а во втором чтении - 19 сентября.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве финансов подчеркивали, что через единый счет можно будет оплатить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый социальный взнос (ЕСВ), единый налог (ЕН), рентную плату. Но его нельзя будет использовать для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного налога с топлива и спирта. В Минфине подчеркнули, что для их уплаты есть две другие, специальные системы электронного администрирования.