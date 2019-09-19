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Рада предусмотрела единый счет для уплаты налогов

Новости » Финансы    19.09.2019 - 13:10
Рада предусмотрела единый счет для уплаты налогов
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

При этом единый счет нельзя будет использовать для уплаты НДС и акцизного налога с топлива и спирта

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1057 о внесении изменений в закон "О сборе и учете единого взноса на обязательное государственное социальное страхование" о подаче единой отчетности по единому взносу (ЕСВ) и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). За принятие документа в первом чтении проголосовали 335 парламентариев, передает корреспондент РБК-Украина.

Закон разработан для дальнейшей реализации налоговой реформы, одной из задач которой является упрощение и унификация процедур заполнения и представления налогоплательщиками в контролирующие органы отчетности.

Так, в большинстве случаев база начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование совпадает с базой начисления налога на доходы физических лиц в виде заработной платы и вознаграждения за выполнение работ (предоставление услуг) по гражданско-правовым договорам.

"Объединение отчетности по единому взносу с отчетностью по налогу на доходы физических лиц позволит сократить количество отчетов для налогоплательщиков - страхователей (предприятий и самозанятых лиц)", - подчеркивали авторы законопроекта.

Кроме того, нардепы приняли во втором чтении и связанный с этим документом законопроект №1072, которым вносятся соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины для урегулирования вопросов по объединению отчетностей. За его принятие проголосовали 335 нардепов.

Напомним, Рада приняла данный законопроект об объединении отчетности по НДФЛ и ЕСВ в первом чтении 11 сентября.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве финансов подчеркивали, что через единый счет можно будет оплатить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый социальный взнос (ЕСВ), единый налог (ЕН), рентную плату. Но его нельзя будет использовать для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного налога с топлива и спирта, поскольку для их уплаты есть две другие, специальные системы электронного администрирования.

Добавим также, в июле 2019 года Кабинет министров Украины изменил пропорции распределения единого социального взноса.

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