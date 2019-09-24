Зеленський схвалив введення єдиного рахунку для сплати податків

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №1057 про внесення змін до закону "Про збір та облік єдиного внеску на обов'язкове державне соціальне страхування" щодо подання єдиної звітності по єдиному внеску (ЄСВ) і податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - закон підписаний, повернутий з підписом від президента.

Документ розроблений для подальшої реалізації податкової реформи, одним із завдань якої є спрощення та уніфікація процедур заповнення та подання платниками податків до контролюючих органів звітності.

Так, у більшості випадків база нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування збігається з базою нарахування податку на доходи фізичних осіб у вигляді заробітної плати та винагороди за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Нагадаємо, Рада прийняла даний законопроект про об'єднання звітності з ПДФО та ЄСВ у першому читанні 11 вересня, а в другому читанні - 19 вересня.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві фінансів підкреслювали, що через єдиний рахунок можна буде оплатити податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиний соціальний внесок (ЄСВ), єдиний податок (ЄП), рентну плату. Але його не можна буде використовувати для сплати податку на додану вартість (ПДВ) і акцизного податку з пального і спирту. У Мінфіні підкреслили, що для їх сплати є дві інші, спеціальні системи електронного адміністрування.