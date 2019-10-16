Зеленский одобрил отмену финансирования проигравших выборы партий

Президент Владимир Зеленский в среду, 16 октября, одобрил законопроект №1029 своего авторства, которым отменяется государственное финансирование политических партий, проигравших на парламентских выборах. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью президента.

Согласно закону, все политические партии, не преодолевшие 5-процентный порог на выборах в ВР, не будут финансироваться из государственного бюджета. До этого предусматривалось, что госфинансирование получают партии, за которые проголосовали 2% избирателей.

В целом же закон дает старт перезапуску деятельности Национального агентства по предотвращению коррупции.

Напомним, 9 октября законопроект передали на подпись Зеленскому. Законопроект ранее подписал глава ВР Дмитрий Разумков.

Так, парламент 2 октября принял данный проект закона во втором чтении.

При этом президент внес в Верховную раду данный закон 29 августа. В первом чтении Рада приняла его 11 сентября.

Добавим также, комитет парламента по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной раде принять в целом законопроект №1029 о перезапуске Национального агентства по предотвращению коррупции.

Отметим, нардепы одобрили финансирование партий за счет госбюджета с июля 2016 года: депутаты ВР приняли во втором чтении законопроект № 2123а "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предотвращении и противодействии политической коррупции". За закон в целом проголосовали 229 нардепов при 226 минимально необходимых.