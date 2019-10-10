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Отмена финансирования проигравших выборы партий: закон передали на подпись Зеленскому

Новости » Политика    10.10.2019 - 12:30
Отмена финансирования проигравших выборы партий: закон передали на подпись Зеленскому
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документом отменяется финансирование партий, не преодолевших 5-ти процентный порог

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1029 его авторства, которым отменяется государственное финансирование политических партий, которые проиграли на парламентских выборах. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Отмена финансирования проигравших выборы партий: закон передали на подпись Зеленскому

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Законопроект ранее подписал глава ВР Дмитрий Разумков.

Согласно закону, все политические партии, не преодолевшие 5-процентный порог на выборах в ВР, не будут финансироваться из государственного бюджета. До этого предусматривалось, что государственное финансирование получают партии, за которые проголосовали 2% избирателей.

В целом же закон дает старт перезапуску деятельности Национального агентства по предотвращению коррупцию.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент 2 октября принял данный проект закона во втором чтении.

Так, президент внес в Верховную раду данный закон 29 августа. В первом чтении Рада приняла его 11 сентября.

Добавим также, комитет парламента по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной раде принять в целом законопроект №1029 о перезапуске Национального агентства по предотвращению коррупции.

Отметим, нардепы одобрили финансирование партий за счет госбюджета с июля 2016 года: депутаты ВР приняли во втором чтении законопроект № 2123а "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предотвращении и противодействии политической коррупции". За закон в целом проголосовали 229 нардепов при 226 минимально необходимых.

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