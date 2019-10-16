Зеленський схвалив скасування фінансування партій, що програли вибори

Президент Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, схвалив законопроект №1029 свого авторства, яким скасовується державне фінансування політичних партій, що програли на парламентських виборах. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом президента.

Відповідно до закону, всі політичні партії, які не подолали 5-відсотковий поріг на виборах у ВР, не будуть фінансуватися з державного бюджету. До цього передбачалося, що державне фінансування отримують партії, за які проголосували 2% виборців.

У цілому ж закон дає старт перезапуску діяльності Національного агентства щодо запобігання корупції.

Нагадаємо, 9 жовтня законопроект передали на підпис Зеленському. Законопроект раніше підписав глава ВР Дмитро Разумков.

Так, парламент 2 жовтня ухвалив даний проект закону в другому читанні.

При цьому президент вніс до Верховної ради цей закон 29 серпня. У першому читанні Рада прийняла його 11 вересня.

Додамо також, комітет парламенту з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній раді прийняти в цілому законопроект №1029 про перезапуск Національного агентства по запобіганню корупції.

Відзначимо, нардепи схвалили фінансування партій за рахунок держбюджету з липня 2016 року: депутати ВР ухвалили в другому читанні законопроект № 2123а "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії політичній корупції". За закон у цілому проголосували 229 нардепів при 226 мінімально необхідних.