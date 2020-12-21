Зеленский одобрил налоговые льготы для культуры и туризма: что изменится

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налоговых льготах в сфере культуры, туризма и креативных индустрий. Документ внедряет налоговые стимулы для поддержки бизнеса.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

В частности, от налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц освобождается целевая помощь за счет бюджетных средств или средств международной технической помощи для реализации проектов в сфере креативных индустрий.

Также снижена ставка НДС для операций по предоставлению услуг, связанных со сферами культуры и туризма - показ спектаклей, культурные мероприятия, экскурсии в музеях, зоопарках и заповедниках.

Сниженная ставка НДС будет применяться и в отношении показа фильмов, адаптированных в украиноязычные версии для людей с нарушениями зрения и нарушением слуха.

До 2023 года будет применяться сниженная ставка НДС в размере 7% к операциям по поставке услуг по временному размещению (проживанию), предоставляемых гостиницами и аналогичными заведениями.

Фото: основное в законе (t.me/SlugaNarodu_Official)

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин расширит программу помощи безработным на период других карантинов.

Кроме того, сегодня в Украине начинается выплата компенсаций ФОПам за карантин.