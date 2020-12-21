Зеленский одобрил налоговые льготы для культуры и туризма: что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налоговых льготах в сфере культуры, туризма и креативных индустрий. Документ внедряет налоговые стимулы для поддержки бизнеса.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента.
В частности, от налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц освобождается целевая помощь за счет бюджетных средств или средств международной технической помощи для реализации проектов в сфере креативных индустрий.
Также снижена ставка НДС для операций по предоставлению услуг, связанных со сферами культуры и туризма - показ спектаклей, культурные мероприятия, экскурсии в музеях, зоопарках и заповедниках.
Сниженная ставка НДС будет применяться и в отношении показа фильмов, адаптированных в украиноязычные версии для людей с нарушениями зрения и нарушением слуха.
До 2023 года будет применяться сниженная ставка НДС в размере 7% к операциям по поставке услуг по временному размещению (проживанию), предоставляемых гостиницами и аналогичными заведениями.
Фото: основное в законе (t.me/SlugaNarodu_Official)
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин расширит программу помощи безработным на период других карантинов.
Кроме того, сегодня в Украине начинается выплата компенсаций ФОПам за карантин.