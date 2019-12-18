Зеленский одобрил изменения в закон о добровольном объединении территориальных общин

Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №2189 "О внесении изменений в закон "О добровольном объединении территориальных общин" (относительно упрощения процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Автономной республики Крым, областей). Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Законом определяется, что объединение территориальных общин осуществляется согласно перспективных планов формирования территорий общин АР Крым, области. При этом предполагается, что перспективный план формирования территорий общин АР Крым, области утверждается Кабинетом министров Украины по представлению Совета министров Крыма, соответствующей областной государственной администрации.

Напомним, 5 декабря ВР поддержала во втором чтении законопроект №2189, за него проголосовали 277 депутатов Рады.

Как писало РБК-Украина, 12 ноября Верховная рада в первом чтении поддержала упрощение процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин.

Добавим также, президент Владимир Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию в части децентрализации. Профильный комитет рекомендует ВР направить законопроект на рассмотрение Конституционного суда Украины.