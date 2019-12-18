Раде рекомендуют направить изменения в Конституцию по децентрализации в КСУ

Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующее решение принял комитет ВР по вопросам правовой политики

Комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной раде направить проект закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти №2598 в Конституционный суд Украины. Об этом заявила глава комитета Ирина Венедиктова, передает корреспондент РБК-Украина.

Такое решение поддержали 15 членов комитета.

"22 члена комитета. Вывод предложен подкомитетом. 15 "за". Заключение комитета проголосовано", - заявила Венедиктова.

"Рекомендовать ВРУ включить законопроект в повестку дня второй сессии Верховной рады и направить в КСУ для получения заключения о его соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - говорится в тексте заключения.

Напомним, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что проект закона о внесении изменений в Конституцию о децентрализации не является результатом заседания в нормандском формате.

Как писало РБК-Украина ранее, 16 декабря текст законопроекта президента Владимира Зеленского №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)" появился в Верховной раде. При этом глава государства внес его в Раду 13 декабря.

Отметим также, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в законопроекте президента Владимира Зеленского об изменениях в Конституцию в части децентрализации нет никакой федерализации.