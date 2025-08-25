Зеленський очікує, що Німеччина буде серед лідерів у реалізації гарантій безпеки

Гарантії безпеки для України: позиція Німеччини

Нагадаємо, раніше міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбейль заявив, що Німеччина візьме участь у наданні гарантій безпеки Україні разом з європейськими партнерами. Але переговори перебувають на ранній стадії й мають визначатися Києвом.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль своєю чергою заявив, що Україна повинна отримати гарантії безпеки, які фактично наближалися б до членства в НАТО.