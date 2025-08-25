Зеленский ожидает, что Германия будет среди лидеров в реализации гарантий безопасности

Зеленский провел встречу с вице-канцлером и министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем, который прибыл с визитом в Киев.

Обсудили усиление нашей противовоздушной обороны, финансирование украинского производства дронов и возможности программы PURL по закупке американского оружия для нашего государства.

"Продолжается работа по закупке двух дополнительных систем Patriot, а также по поставке дополнительных ЗРК IRIS-T немецкого производства", - сообщил президент.

По его словам, особое внимание уделили дипломатическим усилиям ради мира, усилению санкций против России и гарантиям безопасности.

"Продолжается соответствующая дипломатическая работа, в частности на уровне советников по национальной безопасности. Рассчитываем, что Германия будет среди лидеров в разработке и реализации гарантий безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил Германию за поддержку Украины и наибольшую по объему суммарную помощь среди стран Европы с самого начала войны с Россией.