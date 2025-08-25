У Мерца озвучили, які гарантії безпеки має отримати Україна

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Україна має отримати гарантії безпеки, що фактично наближалися б до членства в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Під час Дня відкритих дверей уряду Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що не можна вимагати від України серйозно думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає як мінімум реальні гарантії безпеки від якомога більшої кількості держав.

На думку урядовця, якщо наполягати саме на таких гарантіях безпеки, це зможе зрештою переконати і Володимира Путіна.

"Тоді це могло б стати основою для того, щоб ми в Європі нарешті знову мали мир", - зазначив міністр.

На тлі цього Вадефуль застеріг, що "порушення гарантії безпеки буде нападом на Україну".

Йоганн Вадефуль наголосив, що має бути широке коло держав, які надаватимуть Україні гарантії безпеки на післявоєнний період. Тому коло країн-гарантів потрібно розширити, наприклад, коштом США.

Глава МЗС Німеччини нагадав, що близько 30 держав, зокрема, й Японія, висловили готовність підтримати Україну.

Водночас він зауважив, що мирна угода з РФ не має стати "диктаторським миром" на шкоду Україні і закликав Путіна припинити агресивну війну проти України й сісти за стіл перемовин. Якщо ж Росія продовжить агресію, підкреслив він, Захід і надалі буде рішуче підтримувати Україну.