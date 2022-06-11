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Зеленский об "очередях" за российскими паспортами: билет для коллаборантов, чтобы убежать

Новина українською →
Киев, Суббота 11 июня 2022 23:39
Зеленский об "очередях" за российскими паспортами: билет для коллаборантов, чтобы убежать Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

В Херсоне и Мелитополе нет желающих получить российские паспорта. Только несколько коллаборантов, которые хотят убежать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что Россия пытается показать в новостях "очереди" за документами, однако их нет.

"Посмотрел новости о раздаче российских паспортов в Херсоне, Мелитополе. Я посмотрел кого в этих новостях выставили в качестве херсонцев и мелитопольцев, которые якобы хотят российские паспорта: несколько коллаборантов и люди с их окружения. Это больше похоже не на очередь за паспортами, а на попытку получить билет, чтобы убежать", - заявил Зеленский.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

Сегодня в Херсоне и Мелитополе начали выдавать первые паспорта РФ.

Добавим, что российские оккупанты сейчас также осуществляют незаконную выдачу паспортов РФ жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по ускоренной процедуре.

Отметим, недавно вице-премьер-министр Ирина Верещук обратилась с двумя важными заявлениями, она призвала жителей временно оккупированных районов не оставаться в контролируемых РФ населенных пунктах и не брать российские паспорта.

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