РФ выдала первые паспорта в оккупированном Мелитополе, - росСМИ

Россия начала паспортизацию во временно оккупированном Мелитополе. Так называемые "военные администрации" сообщают о выдаче первых паспортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня в Мелитополе состоялась церемония выдачи первых российских паспортов", - сказал заявил коллаборационист, член оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

Добавим, что российские оккупанты сейчас также осуществляют незаконную выдачу паспортов РФ жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по ускоренной процедуре.

Отметим, недавно вице-премьер-министр Ирина Верещук обратилась с двумя важными заявлениями, она призвала жителей временно оккупированных районов не оставаться в контролируемых РФ населенных пунктах и не брать российские паспорта.

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