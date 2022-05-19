Захватчики начали ускорять паспортизацию в ОРДЛО, - Денисова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову .

"Отныне подать заявление на получение гражданства РФ жители ОРДЛО могут без так называемого паспорта незаконных псевдогосударственных формирований. Обязательными условиями являются наличие паспорта гражданина Украины (бумажного или ID), а также регистрации проживания на временно оккупированной территории", - отметила Денисова.

По ее информации, при отсутствие регистрации "заявителю" необходимо предоставить так называемую адресную справку, подтверждающую постоянное проживание на временно оккупированной территории.

Также Денисова добавила, что захватчики упрощают процесс подачи заявления на получение гражданства России для депортированных на территорию РФ граждан Украины.

При этом она подчеркнула, что все украинцы, принудительно получившие российские паспорта, остаются гражданами Украины и уточнила, что украинское государство не признает никаких российских документов, которые навязала РФ.

Чиновница обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с просьбой учесть эти факты.