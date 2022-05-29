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Верещук дала два важных совета жителям оккупированных Россией территорий

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Киев, Воскресенье 29 мая 2022 21:58
Верещук дала два важных совета жителям оккупированных Россией территорий Фото: Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Жителям временно оккупированных районов не следует оставаться в контролируемых РФ населенных пунктах и брать российские паспорта.

Об этом рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал чиновницы.

В Кабинете министров не рекомендуют брать российские паспорта и оставаться в оккупации. Украинцев из оккупированных районов призвали приложить все усилия для выезда в безопасные регионы.

"Переезжайте на подконтрольную территорию. Знаю, что это непросто, но находите пути и возможности. Потому что, в конце концов, речь идет о вашей безопасности и судьбе вашей и ваших детей", – написала Верещук.

Также она призвала жителей оккупированных районов не вступать в гражданство РФ. По словам вице-премьера, впоследствии российский паспорт "создаст больше проблем, чем выгоды".

К слову, в захваченном Мелитополе горожане вышли на митинг с украинскими лозунгами.

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Украина Ирина Верещук Оккупированные территории Война России против Украины
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