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Зеленський про "черги" за російськими паспортами: квиток для колаборантів, щоб втекти

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Київ, Субота 11 червня 2022 23:39
Зеленський про "черги" за російськими паспортами: квиток для колаборантів, щоб втекти Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

У Херсоні та Мелітополі немає охочих отримати російські паспорти. Тільки кілька колаборантів, які хочуть втекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що Росія намагається показати в новинах "черги" за документами, проте їх немає.

"Подивився новини про роздачу російських паспортів в Херсоні, Мелітополі. Я подивився кого в цих новинах виставили як херсонців і мелітопольців, які нібито хочуть російські паспорти: кілька колаборантів і люди з їх оточення. Це більше схоже не на чергу за паспортами, а на спробу отримати квиток, щоб втекти", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України.

Сьогодні в Херсоні та Мелітополі почали видавати перші паспорти РФ.

Додамо, що російські окупанти зараз також здійснюють незаконну видачу паспортів РФ жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей за прискореною процедурою.

Зазначимо, нещодавно віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук звернулася з двома важливими заявами, вона закликала жителів тимчасово окупованих районів не залишатися в контрольованих РФ населених пунктах і не брати російські паспорти.

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