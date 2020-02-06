Зеленский об обысках на "1+1": мне жаль, но вмешиваться не буду

Президент Украины Владимир Зеленский не будет вмешиваться в ситуацию с обысками на телеканале "1+1" и в квартирах журналистов, которые проводила Служба безопасности Украины в рамках дела о прослушке в Кабмине. Об этом глава государства заявил во время визита во Львов, передает РБК-Украина.

По словам главы государства, ему жаль, что в помещениях журналистов телеканала "1+1" были проведены обыски, однако он не будет вмешиваться в ситуацию.

"Мне очень жаль, я не могу вмешиваться в их следственные действия - это уже перебор", - заявил он.

Зеленский рассказал, что получил от СБУ информацию о том, что незаконно полученные записи разговоров в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука были проданы, а в сеть записи попали из компьютеров журналистов "1+1".

"К сожалению, в "Грошей" (программа на "1+1" - ред.) обыски потому что, насколько мне известно, именно с той техники эта информация, эти записи были загружены в Интернет. Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в Интернет выбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет выбросил ", - добавил президент.

Напомним, в среду, 5 февраля, СБУ пришла с обысками на телеканал "1+1". В службе заявили, что обыски на телеканале "1+1" связаны со сливом прослушки в кабинете Гончарука. Также в СБУ сообщили, что следственные действия проводятся и в других лиц, возможно причастных к незаконному использованию специальных технических средств.

Также РБК-Украина писало, что правоохранители пришли с обысками в квартиры журналистов телеканала "1+1". Обыски проводились в жилищах журналистов Дениса Данько, Евгения Куксина и Александра Низовцева.