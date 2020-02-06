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СБУ разъяснила ситуацию с обысками на "1+1"

Новости » Происшествия     06.02.2020 - 16:50
СБУ разъяснила ситуацию с обысками на "1+1"
Фото: обыски на "1+1" (скрин с YouTube-канала "Свободный")

СБУ считает, что журналисты могли быть причастны к прослушке Гончарука

Обыски на телеканале "1+1" были связаны с тем, что отдельные журналисты могут быть причастны к прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В частности, СБУ призывает СМИ не делать поспешных выводов и дождаться официальных результатов расследования.

Также в СБУ уточнили, что обыски на "1+1" прошли на рабочих местах отдельных журналистов на основании решения суда, а также дома у журналистов. Подчеркивается, что обыски не повлияли на эфир. При этом устанавливается причастность разных лиц и их роль в незаконной прослушке.

"Это не означает, что журналисты лично делали записи. Однако они могли быть привлечены к этому", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что для экспертизы были изъяты компьютеры. Кроме того, следственные действия прошли не только у журналистов, а и у отдельных министров и представителей НБУ.

Фото: объяснения СБУ

В то же время Группа "1+1 медиа" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, спикеру Рады Дмитрию Разумкову и др. с просьбой обратить внимание на действия СБУ.

Напомним, ранее Управление государственной охраны (УГО) заявило о непричастности к прослушке Гончарука, ведомство активно сотрудничает со Службой безопасности Украины в расследовании.

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