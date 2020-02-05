Правоохранители проводят обыски в квартирах журналистов "1+1"

Фото: обыски в квартире журналиста "1+1" (скрин видео)

Обыски проходят у журналистов программы "Секретные материалы"

Правоохранители пришли с обысками в квартиры журналистов программы "Секретные материалы", которая выходит на телеканале "1+1". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТСН".

Как сообщается, правоохранители пришли с обысками в квартиры журналистов Дениса Данько, Евгения Куксина и Александра Низовцева. До этого правоохранители обыскивали рабочие места данных журналистов.

По словам Куксина, в постановлении говорится о том, что обыск проходит в рамках уголовного производства, открытого после публикации прослушки премьер-министра Алексея Гончарука.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ пришла с обысками на телеканал "1+1". По словам сотрудников телеканала, правоохранители заявили, что журналист Евгений Куксин может быть причастен к сливу прослушки премьер-министра Гончарука.

Позже в СБУ подтвердили, что обыски в офисе телеканала "1+1" связанные со сливом прослушки в кабинете главы правительства. Также служба сообщала, что проводит следственные действия в других лиц, которые могут быть причастны к незаконному использованию специальных технических средств.

Кроме того, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что обыски в офисе телеканала "1+1" проходят по решению суда. Она подчеркивала, что никакого вмешательства в работу телеканала со стороны СБУ не происходит.